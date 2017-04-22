Закон о рынке электроэнергии должен предотвратить появление аналога формулы "Роттердам плюс" – эксперт

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Цены на электроэнергию будут формироваться по рыночным механизмам, без вмешательства регулятора.

Производители будут вынуждены оптимизировать свои затраты на производство электроэнергии, чтобы быть экономически успешными torange.biz

Закон "О рынке электрической энергии Украины",, должен вынудить производителей электроэнергии оптимизировать свои затраты на производство, что предотвратит появление на рынке нового аналога ценовой формулы "Роттердам+".

Об этом в своем материале для ZN.UA пишет глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. Специалист отмечает, что закон отменяет ручное регулирование и формирует условия для становления рыночных цен на производство электроэнергии. Цены на электроэнергию будут формироваться по рыночным механизмам, без вмешательства регулятора.

"Что касается монополии на производство электроэнергии, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Стоит сказать, что закон решает его с помощью определения справедливой цены на электроэнергию как товар. В результате чего производители просто вынуждены оптимизировать свои затраты на производство электроэнергии, чтобы быть экономически успешными. А значит, "Роттердам+" должен умереть как класс", - говорится в статье.

Усенко отмечает, что в условиях изолированности украинской энергосистемы решить данную проблему окончательно не получится. Рынок электроэнергии, по ее мнению, необходимо открыть для европейских поставщиков.

"Открытие рынка для ЕС — это выполнение требований Третьего энергетического пакета и обязательств Украины в рамках Договора об учреждении Энергетического сообщества. Торможение этого процесса уже привело к нарушению условий указанного договора, в результате чего Европейское Энергетическое сообщество ведет дело против Украины и подчеркивает, что это является препятствием на пути к созданию общеевропейского рынка электроэнергии", – указывает специалист.

Аналитик отмечает, что в ЕС очевидно заинтересованы в сбыте электроэнергии на украинский рынок. Но с другой стороны возможность импорта будет стимулировать украинских производителей не манипулировать ценой.

Ранее Игорь Маскалевич в своей статье для ZN.UA писал, что формула формирования цены на уголь, известная как "Роттердам плюс", позволила близким к власти структурам закупать по необоснованно завышфенной цене антрацит, поступающий в Украину со временно оккупированных территорий Донбасса.

По его словам, на поставках топлива для государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" активно обогащаются структуры, близкие к Кабмину и Администрации президента, в связи с чем интерес власти к ее прозрачной приватизации упал до нуля.

Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.

Подробнее о сильных и слабых сторонах нового закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".