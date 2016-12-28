Закон о госбюджете на 2017 год опубликован в официальной прессе

Бюджетный дефицит в 77,5 млрд грн планируется покрыть за счет заимствований и приватизации.

В 2017 году правительство намерено потратить 800 млрд грн Коллаж ZN.UA

Официальное издание Верховной Рады газета "Голос України" опубликовала закон "".

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины определены в сумме 731.031.151,7 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда государственного бюджета Украины - в сумме 673.737.887,7 тыс. грн и доходы специального фонда - в сумме 57.293.264 тыс. грн.

Расходы государственного бюджета определены в сумме 800.026.255,8 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739.707.337,3 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 60.318.918,5 тыс. грн.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. Проект документа поддержали 274 народных депутата, в том числе, большинство членов фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження", 18 внефракционных, а также пять из 26 депутатов от "Самопомочи". Не поддержали бюджет "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

26 декабря президент подписал закон о госбюджете на 2017 год.

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".