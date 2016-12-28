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Закон о госбюджете на 2017 год опубликован в официальной прессе

28 декабря в 11:34

Бюджетный дефицит в 77,5 млрд грн планируется покрыть за счет заимствований и приватизации.

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В 2017 году правительство намерено потратить 800 млрд грн
Коллаж ZN.UA
Официальное издание Верховной Рады газета "Голос України" опубликовала закон "О государственном бюджете на 2017 год".

Согласно документу, доходы государственного бюджета Украины определены в сумме 731.031.151,7 тыс. грн, в том числе доходы общего фонда государственного бюджета Украины - в сумме 673.737.887,7 тыс. грн и доходы специального фонда - в сумме 57.293.264 тыс. грн.

Расходы государственного бюджета определены в сумме 800.026.255,8 тыс. грн, в том числе расходы общего фонда - в сумме 739.707.337,3 тыс. грн и расходы специального фонда - в сумме 60.318.918,5 тыс. грн.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. Проект документа поддержали 274 народных депутата, в том числе, большинство членов фракций "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", Радикальной партии, групп "Воля народа" и "Видродження", 18 внефракционных, а также пять из 26 депутатов от "Самопомочи". Не поддержали бюджет "Оппозиционный блок" и "Батькивщина".

26 декабря президент подписал закон о госбюджете на 2017 год.

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Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги бюджет государство доходы
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