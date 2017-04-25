Задолженность Донецкой и Луганской областей за электроэнергию достигла 11 миллиардов гривень

Долги сформированы как на подконтрольной Украине территории, так и в оккупированных районах.

ОРЛО фактически не платит за электроэнергию КГГА

Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед ГП "Энергорынок" составляет 5,2 млрд грн, долги в Донецкой области - 5,8 млрд грн. Речь идет как о задолженности оккупированных районов, так и сформированной на подконтрольной Украине территории, заявил в эфире программы "Свободы слова" на ICTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Украины Георгий Тука, пишет "Укринформ".

"Задолженность "Луганского энергетического объединения" перед энергорынком составляет 5,2 млрд грн. Этот долг условно распределен между контролируемой и неконтролируемой территорией – примерное соотношение 50/50", - сказал он.

По словам замминистра, в последнее время потребители, расположенные на подконтрольной Украине территории рассчитываются на 100%, а предприятия, которые потребляют электроэнергию на неконтролируемой территории, "продолжают рассчитываться на 0%".

В Донецкой области несколько иная структура расчетов.

"Ситуация в Донецкой области выглядит следующим образом: задолженность перед "Энергорынком" составляет 5,8 млрд грн, из них лишь чуть менее 0,5 млрд грн – это долги неконтролируемой территории. Почти 5,4 млрд грн – это долги предприятий и потребителей, которые расположены на контролируемой территории", - сообщил Тука.

Он также отметил, что после того, как боевики установили контроль над предприятиями, находящимися в украинской юрисдикции, но на оккупированной территории, расчёты ха электроэнергию, потребленные этими предприятиями, прекращены.

Как сообщалось, украинские энергетики решили с 25 апреля прекратить поставки электроэнергии в оккупированные районы Луганской области.