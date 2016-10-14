Задача по институциональной реформе ГФС имеет наивысший приоритет - эксперт

Внедрение новой концепции фронт- и бэк-офисов уменьшит затраты времени и средств для международной торговли.

Институциональная реформа приведет к изменению порядка выполнения таможенных формальностей kmu.gov.ua

В результате институциональной реформы Государственной фискальной службы в рамках масштабной правительственной реформы таможенной системы Украины новая структура и функции таможенной службы будут охватывать все задачи и процессы таможенного контроля, таможенного оформления, безопасности, кадровой и информационной политики, межведомственного и международного взаимодействия.

Об этом в статье в ZN.UA пишет Юрий Федчишин, эксперт по вопросам таможенной политики (Институт общественно-экономических исследований).

Новая структура, наряду с аналитической и фискальной функциями, будет уделять значительное внимание традиционным таможенным функциям, таким, как борьба с контрабандой, безопасность границ, защита прав интеллектуальной собственности, контроль над перемещением через границу товаров военного и двойного назначения.

Создание на центральном уровне качественно нового мониторингового центра с подчинением ему напрямую деятельности служб сканеров, взвешивания, видеонаблюдения и мобильных групп реагирования обеспечит круглосуточный контроль над действиями работников контролирующих органов.

Централизованный мониторинг процессов таможенного контроля и оформления будет способствовать соблюдению работниками требований законодательства. Функционирование нового операционного центра создаст условия для выявления и реагирования на попытки перемещения опасных товаров и товаров с нарушением законов.

На уровне таможен институциональная реформа приведет к изменению порядка выполнения таможенных формальностей путем внедрения новой концепции фронт- и бэк-офисов, что в целом уменьшит затраты времени и средств для международной торговли.

"Правительственная реформа таможенной системы в ее запланированном виде будет довольно смелой и затронет очень широкий круг вопросов, прямо или опосредованно связанных с таможенной системой", - отмечает Федчишин.

В разработке программы приняло участие большое количество украинских и зарубежных специалистов. Особенно следует выделить роль Таможенной и пограничной службы США, чьи представители около трех месяцев посвятили изучению украинской таможенной системы

Больше читайте в статье Юрия Федчишина "Реформа таможни. Полное изменение системы" в свежем номере "Зеркала недели. Украина".

