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Western Union прекращает переводы денег из России в Украину

5 мая в 12:01

Запрет на переводы вступил в силу с сегодняшнего дня.

Денежные переводы
В России вступил в силу запрет на денежные переводы в Украину
plusworld.ru
Международный оператор денежных переводов Western Union с сегодняшнего дня, 5 мая, прекратил переводить деньги из России в Украину без открытия банковского счета, пишут "Ведомости".

Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством РФ, - о запрете переводов в другие государства через иностранные платежные системы.

Закон вступает в силу 5 мая.

Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

Центробанк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком. 

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Напомним, что 4 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в другие государства, в том числе в Украину.

22 марта Госдума РФ приняла законопроект, запрещающий переводить средства в Украину и другие страны с помощью международных платежных систем.

Замглавы Национального банка Украины Яков Смолий считает, что запрет на денежные переводы из РФ в Украину посредством иностранных платежных систем не окажет существенного влияния на поступления из России.

 

По материалам: Ведомости
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Тэги перевод система Россия иностранцы запрет
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