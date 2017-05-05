Western Union прекращает переводы денег из России в Украину

Запрет на переводы вступил в силу с сегодняшнего дня.
Причиной принятия Western Union такого решения стал закон о финансовых санкциях, принятый правительством РФ, - о запрете переводов в другие государства через иностранные платежные системы.
Закон вступает в силу 5 мая.
Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.
Центробанк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы центробанком.
Напомним, что 4 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает денежные переводы из РФ в другие государства, в том числе в Украину.
22 марта Госдума РФ приняла законопроект, запрещающий переводить средства в Украину и другие страны с помощью международных платежных систем.
Замглавы Национального банка Украины Яков Смолий считает, что запрет на денежные переводы из РФ в Украину посредством иностранных платежных систем не окажет существенного влияния на поступления из России.
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