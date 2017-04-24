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Высший хозсуд рассмотрит кассацию "Газпрома" на многомиллиардный штраф АМКУ в середине мая

24 апреля в 10:50

"Газпром" снова пытается обжаловать назначенный ему штраф в 172 млрд грн.

Газпром
"Газпром" снова оспорит штраф АМКУ в суде
cms.met.police.uk
Высший хозяйственный суд Украины назначил на середину мая рассмотрение кассационной жалобы российского "Газпрома" на решение судов предыдущих инстанций, которые обязали компанию выплатить штраф и пеню общей суммой в 172 млрд грн, наложенные на нее АМКУ.

Как сообщает агентство "Українські новини", об этом ему сообщили в информационной справке суда. Точная дата заседания не сообщается, однако слушание запланировано на 10:35 утра.

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напомним, 22 января 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму 85,966 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. При этом "Газпром" должен был уплатить штраф до 4 мая 2016 года.

Однако 12 апреля 2016 года "Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева с просьбой признать недействительным решение АМКУ, но иск не был принят судом к рассмотрению. "Газпром" пытался обжаловать определение Хозсуда Киева о возврате его иска без рассмотрения, но суды высших инстанций подтвердили законность решения.

Затем, в октябре 2016 года, АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени. 5 декабря суд удовлетворил иск АМКУ и взыскал с "Газпрома" 172 млрд грн.

В феврале Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда от 5 декабря 2016 года, которым "Газпром" обязали выплатить штраф и пеню, наложенные АКУ, в суме 172 млрд грн. (около $ 6,4 млрд) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через Украину.

Пеня для "Газпрома" рассчитывалась в размере 1,5% от размеров долга за каждый день просрочки (около 1,289 млрд грн. в день). По закону размер пени не может превышать размер штрафа. В связи с этим АМКУ подал иск о взыскании 85,966 млрд грн. штрафа и 85,966 млрд грн. Пени.

По материалам: Українські новини
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