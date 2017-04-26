Выплаты гражданам за сэкономленные субсидии произведут до сентября – Розенко

Данная программа обойдется государству в 1,5-1,8 млрд грн.

До сентября тем, кто сэкономил на субсидии, выплатят «премиальные» Андрей Товстыженко, ZN.UA

Вице-премьер-министр Павел Розенко заявляет, что выплата гражданам за сэкономленныебудет осуществлена до 1 сентября.

"До 1 сентября будут осуществлены выплаты", - сказал он.

Розенко отметил, что теплокоммунэнерго и облгазы обязаны до 1 июня передать в управления социальной защиты населения перечень семей, которые сэкономили субсидии, после чего информация будет проверена, затем будет сформирован перечень для выплаты монетизированного остатка субсидии в сумме до 700 грн (эквивалент 100 куб м газа).

Вице-премьер заявил, что выплата будет осуществлена или в банках, или в отделениях "Укрпочты".

По его оценке, эта программа может обойтись государству в 1,5-1,8 млрд грн.

Розенко также подчеркнул, что эти средства были предусмотрены в госбюджете для оплаты субсидий и просто будут обналичены.

Если проект будет успешным, то в 2018-м году, по его словам, монетизация субсидий будет расширена.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено принять решение о монетизации суммы сэкономленной субсидии для 1,5 млн семей и в ближайшие месяцы выплатить им до 700 грн.

Напомним, к январю 2018 года число получателей субсидий в Украине может сократиться до 5 млн домохозяйств. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA.

В начале марта Андрей Рева заявил, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016-2017 гг. государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Читайте интервью Андрея Ревы в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".