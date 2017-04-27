Выход Norvik Banka из консорциума покупателей украинского "Сбербанка" связан с санкциями ЕС – НБУ

Кроме того, покупку банка было сложно оформить.

Norvik Banka больше не покупает «Сбербанк» kharkov.karavan.com.ua

Выход латвийского Norvik Banka из консорциума покупателей украинской "дочки"может быть связан с действующими в отношении России санкциями ЕС, считает заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"Думаю, им (Norvik Banka – ред.) это было сложно оформить, поскольку когда банк покупает акции кого бы то ни было, у него на эту же сумму уменьшается капитал. Плюс Norvik работает в Евросоюзе, могли сказаться санкции против России. Поэтому Norvik Banka как структурная единица из этой сделки (покупка украинского "Сбербанка" – ред.) был исключен", - сказала она в интервью интернет изданию "Минфин".

Ранее российский "Сбербанк" сообщил о продаже 100% акций дочернего украинского "Сбербанка" консорциуму с участием латвийского Norvik Banka и неназванной частной компании из Беларуси.

Мажоритарным акционером консорциума, приобретающего украинскую дочку "Сбербанка", является гражданин Британии Саид Гуцериев – сын российского миллиардера Михаила Гуцериева, владельца "Русснефти" и "Бинбанка".

Владельцем латвийского Norvik Banka является российский бизнесмен Григорий Гусельников, который в 2001-2010 годах работал в "Бинбанке" Гуцериева, в том числе, с 2008 года занимал должность президента финучреждения.

16 марта, президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснутся ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

19 марта заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщила, что банки с российским капиталом ведут переговоры о продаже.

Подробнее о санкциях против банков с российским капиталом и их возможных последствиях для украинской экономики читайте в материале Юлии Самаевой "Замуровали здравый смысл" в еженедельнике "Зеркало недели. Украины".