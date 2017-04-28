ВВП в январе-марте вырос на 2,1-2,3% - МЭРТ

Рост сводного индекса производства товаров и услуг замедлился до 1,6%.
Рост валового внутреннего продукта Украины ориентировочно ускорился до 2,1-2,3% с 0,1%. Такие расчеты обнародовало Министерство экономического развития и торговли.
Также сообщается, что рост сводного индекса производства товаров и услуг (СИП) в январе-марте 2017 года замедлился до 1,6% по сравнению с 3,1% за аналогичный период 2016 года.
По данным министерства, негативное влияние на динамику показателя оказало ограничение транспортного сообщения на востоке страны. Наиболее существенно это отразилось на горно-металлургическом комплексе и электроэнергетике.
При этом действие негативных факторов было компенсировано расширением потребительской и инвестиционной активности, о чем свидетельствует повышение с одной стороны розничной торговли и пищевой промышленности и с другой – инвестиционного спроса.
"Указанные факторы обеспечили высокие показатели деятельности сектора строительства и машиностроения, которые обеспечили около 77% прироста СИП", - объяснило МЭРТ.
Ранее сообщалось, по оценкам Национального банка, в I квартале 2017 года рост реального ВВП снизился до 3% с 4,8% г/г в предыдущем квартале.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2017 году с 2,9% до 2% и немного улучшил его на 2018 год – с 3% до 3,1%.
Государственный комитет статистики скорректировал рост реального ВВП Украины в 2016 году с 2,2% до 2,3%.
ZN.UA