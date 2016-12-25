Введение Нацбанком режима гибкого инфляционного таргетирования обеспечит макрофинансовую стабильность – экономисты

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Использование режима чистого ИТ в украинских реалиях демонстрирует ограниченную эффективность.

НБУ следует пересмотреть свою монетарную политику AndreyPopov / Depositphotos

Введение Национальным банком Украины монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования является наиболее рациональным решением для обеспечения макроэкономической стабильности и повышения конкурентоспособности украинской экономики.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишут экономисты Татьяна Богдан и Ольга Шпенюк. Авторы отмечают, что сегодня НБУ и МВФ в рамках программы EFF по кредитованию Украины выступают сторонниками режима чистого инфляционного таргетирования (ИТ), опирающегся на действие процентного канала монетарной политики.

Международное экспертное сообщество, однако, выделяет несколько весомых негативных факторов, препятствующих успешному использованию ИТ в странах с формирующимися рынками, к числу которых в полной степени относится и Украина.

"Оценивая адекватность этого режима для стран с низким и средним уровнем доходов, международное экспертное сообщество выделяет пять весомых негативных факторов, препятствующих успешному внедрению ИТ в странах указанной группы: некачественный финансовый менеджмент публичного сектора; неразвитый финансовый рынок; низкий уровень доверия экономических агентов к денежно-кредитной политике; значительная долларизация; высокая чувствительность экономики к динамике международных потоков капитала. Даже не углубляясь в подробный анализ перечисленных факторов, можно сказать, что в Украине все они присутствуют, поэтому переход к режиму полноценного инфляционного таргетирования более проблематичен, чем кажется на первый вигляд", – говорится в статье.

Специалисты отмечают, что согласно их расчетам, чистое приобретение внешних активов резидентами Украины в форме денег и депозитов суммарно за 2003–2014 гг. составило 83,98 млрд долларов, в то время как долларовый эквивалент денежной массы М3 в октябре 2016 г. составлял 37,63 млрд долл.

"То есть на сегодняшний день сумма накопленных субъектами экономики Украины активов в СКВ (которые частично находятся внутри страны, а частично выведены из Украины) превышает объем имеющейся денежной массы М3 приблизительно в 2,2 раза", – заключают авторы.

Богдан и Шпенюк, ссылаясь на экспертов МВФ, указывают, что введение режима чистого инфляционного таргетирования в долларизированных экономиках затруднено из-за сильного влияния обменного курса на реальные и финансовые переменные. Именно поэтому в долларизированных экономиках монетарная политика, инструментарий которой не распространяется на управление валютным курсом, демонстрирует низкую степень действенности.

Специалисты ссылаются на практику мультитаргетирования, которая обрела значительную популярность среди центробанков мира после кризиса 2008-2009 гг. В рамках данного режима цели по инфляции совмещаются с прочими целями, такими как обменный курс, финансовая стабильность и пр.

Так, в рамках режима ИТ, центробанк может управлять валютным курсом при помощи стерилизованных валютных интервенций, предусматривающих выкуп или продажу иностранной валюты, монетарные эффекты которых компенсируются выкупом или продажей ценных бумаг.

"В этом случае можно говорить о применении специального режима ИТ — "замаскированного (эклектичного, смешанного, гибкого)", предполагающего одновременно с целью по инфляции наличие двух или больше других целей монетарной политики. Такой режим может рассматриваться как переходной, что дает органам власти время для подготовки ключевых элементов, необходимых для полноценного внедрения инфляционного таргетирования", – указывают экономисты.

Авторы подчеркивают, что в условиях Украины применение подобной практики для сглаживания скачков обменного курса и сдерживания на рынке панических настроений на рынке, позволит укрепить денежно-кредитную систему и послужит цели поддержания макрофинансовой стабильности.

"Положительная роль политики регулируемого валютного курса в период подготовки инфляционного таргетирования в таких странах, как Украина, заключается еще и в следующем: если ЦБ эффективно управляет обменным курсом, то уровень доверия к нему со стороны экономических агентов повышается, и это создает соответствующие условия для перехода к режиму ИТ", – заключают они.

Напомним, по данным Госслужбы статистики, потребительские цены в Украине в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем выросли на 1,8%. По данным статистического ведомства, годовая инфляция (к ноябрю прошлого года) замедлилась до 12,1% (с 12,4% месяцем ранее).

Подробнее о преимуществах режима гибкого инфляционного таргетирования читайте в статье Татьяны Богдан и Ольги Шпенюк "Таргетирование стабильности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".