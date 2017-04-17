Всемирный экономический форум зафиксировал новую глобальную проблему

Крупные компании начали испытывать дефицит квалифицированных кадров.

Технологии спровоцировали проблему с кадрами blog.uni2biz.org

Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе сообщил о появлении новой глобальной проблемы: компании все чаще сталкиваются со сложностями при поиске сотрудников на должности, требующие высокой квалификации. Это стало следствием бурного развития технологий, сообщается на сайте экономического форума, где опубликован ТОП-10 стран с такой проблемой.

На первом месте – Япония, где кадровая проблема коснулась 81% компаний. В топ-3 также входят Индия (64%) и Бразилия (63%).

Среди европейских стран такая проблема наиболее остра в Греции (42%), Германии (40%) и Италии (44%).

В то же время во Франции эта проблема актуальна для 21% компаний, в Великобритании – для 12%, а для Испании, где самый высокий уровень безработицы в ЕС – всего для 3%.

ВЭФ отмечает, что к 2020 году более трети навыков, которые важны для современных работников, будут не совсем актуальны.

В январе 2017 года на Всемирном экономическом форуме в Давосе директор инициативы электронной экономики Массачусетского технологического университета Эрик Бринйолфссон тоже высказал мнение, что проблемы технологической революции преувеличена. По его мнению, машины действительно могут отнять работу у людей. Но это не произойдет быстро и в ближайшем будущем.



Больше о влиянии технологий на жизнь общества читайте в статье Елены Михайленко и Тода Блейона "Постиндустриальная образование: куда идем?" ZN.UA.