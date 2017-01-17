Всемирный экономический форум в Давосе: онлайн-трансляция

В течение следующих трех дней лидеры и бизнесмены со всего мира будут обсуждать вызовы, с которыми столкнулся мир.

В Давосе начался Всемирный экономический форум.

В швейцарском городеначался ежегодный Всемирный экономический форум, посвященный международному сотрудничеству и глобальным изменениям, перед которыми встает международное сообщество.

Каждый год Форум в Давосе объединяет руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы.

В этом году Форум в Давосе примет рекордное количество участников. Программа форума получила название "Чуткое и ответственное лидерство". В рамках ее обсуждения планируется переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформированию капитализма.

Украину официально на форуме представляют президент Петр Порошенко, министр финансов Александр Данилюк, глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Смотрите ZN.UA онлайн трансляцию Всемирного экономического форума в Давосе.