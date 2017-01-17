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Всемирный экономический форум в Давосе: онлайн-трансляция

17 января в 11:13

В течение следующих трех дней лидеры и бизнесмены со всего мира будут обсуждать вызовы, с которыми столкнулся мир.

Форум в Давосе
В Давосе начался Всемирный экономический форум.
В швейцарском городе Давос начался ежегодный Всемирный экономический форум, посвященный международному сотрудничеству и глобальным изменениям, перед которыми встает международное сообщество.

Каждый год Форум в Давосе объединяет руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов, чтобы обсудить наиболее актуальные вопросы.

В этом году Форум в Давосе примет рекордное количество участниковПрограмма форума получила название "Чуткое и ответственное лидерство". В рамках ее обсуждения планируется переосмысление глобальной кооперации, придание нового импульса мировой экономике, реформированию капитализма.

Украину официально на форуме представляют президент Петр Порошенко, министр финансов Александр Данилюк, глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Смотрите ZN.UA онлайн трансляцию Всемирного экономического форума в Давосе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги форум экономика трансляция эксперты Давос
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