Всемирный банк заинтересовался Одесским портом

Эксперты банка собирают информацию для проекта.

Эксперты Всемирного банка оценивают перспективы Одесского порта president.gov.ua

Проектная группа Международного банка реконструкции и развития, в составе представителей Всемирного банка и консультантов компании IntegradtedTransportPlaning, посетилаОб этом сообщает АМПУ

Отмечается, что визит осуществлялся в рамках программы технической помощи, которую оказывает МБРР Украине по запросу Министерства инфраструктуры и Одесского городского совета.

Целью посещения являлось ознакомление с существующими проблемами взаимодействия порта и города, а также сбор необходимых данных для реализации проекта.

"Экспертов интересовали перспективы изменения схемы таможенного досмотра, возможности инвестирования в создание альтернативного въезда в порт, повышения эффективности взаимодействия порта с экспедиторами, перевозчиками, владельцами груза за счет более широкого применения IP-технологий", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские и зарубежные дноуглубительные компании планировали организовать встречу с новым главой Администрации морских портов Райвисом Вецкагансом, чтобы проинформировать его о коррупции в порту "Южный".