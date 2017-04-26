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Всемирный банк заинтересовался Одесским портом

26 апреля в 11:37

Эксперты банка собирают информацию для проекта.

морской порт1 одеский
Эксперты Всемирного банка оценивают перспективы Одесского порта
president.gov.ua
Проектная группа Международного банка реконструкции и развития, в составе представителей Всемирного банка и консультантов компании IntegradtedTransportPlaning, посетила Одесский порт. Об этом сообщает АМПУ.

Отмечается, что визит осуществлялся в рамках программы технической помощи, которую оказывает МБРР Украине по запросу Министерства инфраструктуры и Одесского городского совета.

Целью посещения являлось ознакомление с существующими проблемами взаимодействия порта и города, а также сбор необходимых данных для реализации проекта.

"Экспертов интересовали перспективы изменения схемы таможенного досмотра, возможности инвестирования в создание альтернативного въезда в порт, повышения эффективности взаимодействия порта с экспедиторами, перевозчиками, владельцами груза за счет более широкого применения IP-технологий", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что украинские и зарубежные дноуглубительные компании планировали организовать встречу с новым главой Администрации морских портов Райвисом Вецкагансом, чтобы проинформировать его о коррупции в порту "Южный".

По материалам: ZN.UA
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Тэги порт Одесса Всемирный Таможенный
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