Всемирный банк заинтересовался Одесским портом

Эксперты банка собирают информацию для проекта.
Отмечается, что визит осуществлялся в рамках программы технической помощи, которую оказывает МБРР Украине по запросу Министерства инфраструктуры и Одесского городского совета.
Целью посещения являлось ознакомление с существующими проблемами взаимодействия порта и города, а также сбор необходимых данных для реализации проекта.
"Экспертов интересовали перспективы изменения схемы таможенного досмотра, возможности инвестирования в создание альтернативного въезда в порт, повышения эффективности взаимодействия порта с экспедиторами, перевозчиками, владельцами груза за счет более широкого применения IP-технологий", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что украинские и зарубежные дноуглубительные компании планировали организовать встречу с новым главой Администрации морских портов Райвисом Вецкагансом, чтобы проинформировать его о коррупции в порту "Южный".ZN.UA