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Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 млн евро

30 декабря в 20:34

"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.

Нафтогаз
"Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро
Андрей Товстыженко, ZN.UA
НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.

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30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

Как пишут Алла Еременко и Ганна Люта в своем материале для ZN.UA, вместо прямых бюджетных дотаций в 2016 году правительство покрывает убытки "Нафтогаза" посредством немонетизированных субсидий. К такому выводу авторы пришли, проанализировав опубликованную неаудированную отчетность НАК за первое полугодие 2016 года

"Единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны "Нафтогаза Украины", теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет — потребитель газа — поставщик газа (облгазы) — "Нафтогаз"— бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает", - констатируют Еременко и Люта.

Авторы подчеркивают, что поскольку в "Нафтогазе" убытки предыдущих периодов достигают почти 60 млрд грн, то налог на прибыль компания не будет платить до тех пор, пока не покроет их.

Больше читайте в статье Аллы Еременко и Ганны Лютой "Черновик финотчетности "Нафтогаза": лакмусовая бумажка или шагреневая кожа?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Экономическая правда
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Тэги Нафтогаз кредит Коболев
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