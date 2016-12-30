Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 млн евро

"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.
"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.
30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.
Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.
Как пишут Алла Еременко и Ганна Люта в своем материале для ZN.UA, вместо прямых бюджетных дотаций в 2016 году правительство покрывает убытки "Нафтогаза" посредством немонетизированных субсидий. К такому выводу авторы пришли, проанализировав опубликованную неаудированную отчетность НАК за первое полугодие 2016 года
"Единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны "Нафтогаза Украины", теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет — потребитель газа — поставщик газа (облгазы) — "Нафтогаз"— бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает", - констатируют Еременко и Люта.
Авторы подчеркивают, что поскольку в "Нафтогазе" убытки предыдущих периодов достигают почти 60 млрд грн, то налог на прибыль компания не будет платить до тех пор, пока не покроет их.
Больше читайте в статье Аллы Еременко и Ганны Лютой "Черновик финотчетности "Нафтогаза": лакмусовая бумажка или шагреневая кожа?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Экономическая правда