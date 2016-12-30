Всемирный банк выделит "Нафтогазу" 478 млн евро

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

"Нафтогаз" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро.

"Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро Андрей Товстыженко, ZN.UA

НАК "Нафтогаз Украины" подписал кредитное соглашение на 478,285 млн евро с Международным банком реконструкции и развития по проекту финансирования импорта газа.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Последняя подпись в этом году", - написал Коболев.

30 ноября Кабмин предоставил Всемирному банку госгарантию под обязательства "Нафтогаза", которые возникли после предоставления Международным банком реконструкции и развития кредитных гарантий на сумму 500 млн долларов для закупки газа.

Украина начала переговоры со Всемирным банком о предоставлении нашей стране кредитных ресурсов для закупки газа весной текущего года.

Как пишут Алла Еременко и Ганна Люта в своем материале для ZN.UA, вместо прямых бюджетных дотаций в 2016 году правительство покрывает убытки "Нафтогаза" посредством немонетизированных субсидий. К такому выводу авторы пришли, проанализировав опубликованную неаудированную отчетность НАК за первое полугодие 2016 года

"Единственное отличие — вместо ОВГЗ, которыми раньше госбюджет поддерживал штаны "Нафтогаза Украины", теперь выписывают так называемые протоколы на рассчитанную сумму субсидий. Эти протоколы оборачиваются по кругу: бюджет — потребитель газа — поставщик газа (облгазы) — "Нафтогаз"— бюджет. Денег как таковых подобная схема не предусматривает", - констатируют Еременко и Люта.

Авторы подчеркивают, что поскольку в "Нафтогазе" убытки предыдущих периодов достигают почти 60 млрд грн, то налог на прибыль компания не будет платить до тех пор, пока не покроет их.

Больше читайте в статье Аллы Еременко и Ганны Лютой "Черновик финотчетности "Нафтогаза": лакмусовая бумажка или шагреневая кожа?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".