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Всемирный банк выделит 150 миллионов долларов кредита украинским компаниям

3 мая в 09:12

Кредит предназначен для малых и средних предприятий, которые ориентированы на экспорт.

всемирный банк
Всемирный банк утвердил кредит украинскому малому и среднему бизнесу
newsukraine.com.ua
Всемирный банк утвердил решение о предоставление украинским компаниям кредита в размере 150 миллионов долларов. Проект финансовой помощи направлен на предоставление кредитов украинским малым и средним компаниям, которые ориентированы на экспорт, сообщается на сайте организации.

Всемирный банк отметил, что Украина имеет большой предпринимательский потенциал и может производить хорошие конкурентные товары на экспорт. Однако, добавляют в организации, для таких предпринимателей остается много трудностей, одна из которых – недостаток финансирования.

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Ранее сообщалось, что Украина может не получить 3,65 миллиардов долларов от China Development Bank из-за распрей между министерствами и государственной компанией "Нафтогаз".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина Всемирный кредит банк помощь
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