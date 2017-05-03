Всемирный банк выделит 150 миллионов долларов кредита украинским компаниям

Кредит предназначен для малых и средних предприятий, которые ориентированы на экспорт.

Всемирный банк утвердил кредит украинскому малому и среднему бизнесу newsukraine.com.ua

Всемирный банк утвердил решение о предоставление украинским компаниям кредита в размере 150 миллионов долларов. Проект финансовой помощи направлен на предоставление кредитов украинским малым и средним компаниям, которые ориентированы на экспорт, сообщается на сайте организации.

Всемирный банк отметил, что Украина имеет большой предпринимательский потенциал и может производить хорошие конкурентные товары на экспорт. Однако, добавляют в организации, для таких предпринимателей остается много трудностей, одна из которых – недостаток финансирования.

Ранее сообщалось, чтоот China Development Bank из-за распрей между министерствами и государственной компанией "Нафтогаз".