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Всемирный банк улучшил прогноз по сырьевым рынкам на 2017 год

20 октября в 19:43

Цены на большинство видов сырья заметно вырастут из-за усиления спроса и уменьшения объемов предложения. Но есть и риски.

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Цены на нефть будут зависеть от способности стран ОПЕК договориться
rosneft.ru
Всемирный банк повысил прогнозы цен на сырьевые товары в 2017 году. Согласно ежеквартальному докладу Commodity Markets Outlook, цены на энергоносители - нефть, природный газ и уголь - вырастут в следующем году на 24% вместо ожидавшегося в июле повышения на 22,2%.

Вместе с тем аналитики банка ожидают, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в среднем будет стоить 43 долларов за баррель, как и предполагалось ранее.

"В следующем году мы ожидаем, что цены на энергоносители будут устойчиво расти под влиянием повышения цены нефти, - заявил старший экономист и ведущий автор доклада Джон Баффез. - В то же время сохраняется существенная неопределенность в отношении прогнозов, так как детали договоренностей ОПЕК и их реализации пока неизвестны".

В 2017 году цены на большинство видов сырья заметно увеличатся по сравнению с текущим годом вследствие укрепления спроса и уменьшения объемов предложения. Ожидается, что цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут в 2017 году на 1,4%. При этом прогнозируется более значительный рост цен на зерновые в сравнении с предыдущим прогнозом (на 2,9%).

Прогноз изменения цен на сырье в 2016-2017 гг.:

 

Изменение в 2016г к 2015г

Изменение в 2017г к 2016г

Энергоносители

-15,1%

+24%

Нефть (корзина)

-14,6%

+27,5%

Неэнергетическое сырье

-3,1%

+2,1%

Металлы и минералы

-9,1%

+4,1%

Драгметаллы

+7,5%

-2,0%

Золото

+7,7%

-2,4%

Сельхозпродукция

-0,1%

+1,4%

Зерновые

-6,7%

+2,9%

Удобрения

-18%

+2%

В своих сырьевых прогнозах ВБ использует индексы цен на сырье, в которых за 100 пунктов принимается уровень 2010 года.

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Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.

По материалам: Интерфакс
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