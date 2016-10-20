Всемирный банк улучшил прогноз по сырьевым рынкам на 2017 год

Цены на большинство видов сырья заметно вырастут из-за усиления спроса и уменьшения объемов предложения. Но есть и риски.
Вместе с тем аналитики банка ожидают, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в среднем будет стоить 43 долларов за баррель, как и предполагалось ранее.
"В следующем году мы ожидаем, что цены на энергоносители будут устойчиво расти под влиянием повышения цены нефти, - заявил старший экономист и ведущий автор доклада Джон Баффез. - В то же время сохраняется существенная неопределенность в отношении прогнозов, так как детали договоренностей ОПЕК и их реализации пока неизвестны".
В 2017 году цены на большинство видов сырья заметно увеличатся по сравнению с текущим годом вследствие укрепления спроса и уменьшения объемов предложения. Ожидается, что цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут в 2017 году на 1,4%. При этом прогнозируется более значительный рост цен на зерновые в сравнении с предыдущим прогнозом (на 2,9%).
Прогноз изменения цен на сырье в 2016-2017 гг.:
|
|
Изменение в 2016г к 2015г
|
Изменение в 2017г к 2016г
|
Энергоносители
|
-15,1%
|
+24%
|
Нефть (корзина)
|
-14,6%
|
+27,5%
|
Неэнергетическое сырье
|
-3,1%
|
+2,1%
|
Металлы и минералы
|
-9,1%
|
+4,1%
|
Драгметаллы
|
+7,5%
|
-2,0%
|
Золото
|
+7,7%
|
-2,4%
|
Сельхозпродукция
|
-0,1%
|
+1,4%
|
Зерновые
|
-6,7%
|
+2,9%
|
Удобрения
|
-18%
|
+2%
В своих сырьевых прогнозах ВБ использует индексы цен на сырье, в которых за 100 пунктов принимается уровень 2010 года.
Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.Интерфакс