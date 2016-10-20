Всемирный банк улучшил прогноз по сырьевым рынкам на 2017 год

Цены на большинство видов сырья заметно вырастут из-за усиления спроса и уменьшения объемов предложения. Но есть и риски.

Цены на нефть будут зависеть от способности стран ОПЕК договориться rosneft.ru

повысил прогнозы цен на сырьевые товары в 2017 году. Согласно ежеквартальному докладу Commodity Markets Outlook, цены на энергоносители - нефть, природный газ и уголь - вырастут в следующем году на 24% вместо ожидавшегося в июле повышения на 22,2%.

Вместе с тем аналитики банка ожидают, что нефть (корзина сортов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в среднем будет стоить 43 долларов за баррель, как и предполагалось ранее.

"В следующем году мы ожидаем, что цены на энергоносители будут устойчиво расти под влиянием повышения цены нефти, - заявил старший экономист и ведущий автор доклада Джон Баффез. - В то же время сохраняется существенная неопределенность в отношении прогнозов, так как детали договоренностей ОПЕК и их реализации пока неизвестны".

В 2017 году цены на большинство видов сырья заметно увеличатся по сравнению с текущим годом вследствие укрепления спроса и уменьшения объемов предложения. Ожидается, что цены на сельскохозяйственную продукцию вырастут в 2017 году на 1,4%. При этом прогнозируется более значительный рост цен на зерновые в сравнении с предыдущим прогнозом (на 2,9%).

Прогноз изменения цен на сырье в 2016-2017 гг.:

Изменение в 2016г к 2015г Изменение в 2017г к 2016г Энергоносители -15,1% +24% Нефть (корзина) -14,6% +27,5% Неэнергетическое сырье -3,1% +2,1% Металлы и минералы -9,1% +4,1% Драгметаллы +7,5% -2,0% Золото +7,7% -2,4% Сельхозпродукция -0,1% +1,4% Зерновые -6,7% +2,9% Удобрения -18% +2%

В своих сырьевых прогнозах ВБ использует индексы цен на сырье, в которых за 100 пунктов принимается уровень 2010 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что мировые цены на нефть не превысят 60 долларов за баррель в течение ближайших пяти лет.