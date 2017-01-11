Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 2%

В отчете отмечен прогресс в реформировании системы государственных финансов, и долговой политики.

Всемирный банк прогнозирует рост ВВП Украины в 2017 году на уровне 2%

Всемирный банк прогнозирует рост украинской экономики в 2017 году на уровне 2%, говорится в докладе "Глобальные экономические перспективы".

"ВВП Украины будет расти на фоне улучшения дел в сфере безопасности и результативности уже проведенных реформ. Рост в 2017 году ожидается на уровне 2%, что неизменно по сравнению с прогнозами июня 2016 года", - говорится в документе.

Всемирным банком также отмечен прогресс в реформировании системы государственных финансов, долговой политики, реформировании энергетического и банковского секторов.

Ранее сообщалось, что Министерство экономического развития и торговли прогнозирует рост экономики Украины в 2017 году на уровне 3%.

В июне 2016 года Кабинет министров Украины утвердил бюджетную резолюцию на 2017 год, которая предусматривает рост ВВП Украины в 2017 году на 3% и на 4% в 2018 и 2019 годах.