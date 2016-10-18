Всемирный банк одобрил предоставление "Нафтогазу" $ 500 млн кредита на закупку газа

Предоставление кредитных гарантий едва не сорвалось из-за скандала с "Укртрансгазом".

Всемирный банк выделил "Нафтогазу" кредит в начале отопительного сезона ZN.UA

Руководство Всемирного банка одобрило предоставление НАК "Нафтогаз Украины"под закупку газа, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Приветствую сегодняшнее решение Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит размером в 500 миллионов долларов на закупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезоне", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook вечером в вторник, 18 октября.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует привлечь $ 500 млн у Всемирного банка, входящего в структуру Международного банка реконструкции и развития. Однако односторонние действия МЕРТ по смене устава "Нафтогаза" относительно переподчинения "Укртрансгаза" поставили под угрозу заключение кредитного соглашения с ВБ, а также рисковали нарушить условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

По информации источников ZN.UA, из-за угрозы срыва $ 500-миллионного кредита от ВБ в ситуацию пришлось вмешаться президенту Петру Порошенко. Паосле этого Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в свое управление.