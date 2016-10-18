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Всемирный банк одобрил предоставление "Нафтогазу" $ 500 млн кредита на закупку газа

18 октября в 20:40

Предоставление кредитных гарантий едва не сорвалось из-за скандала с "Укртрансгазом".

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Всемирный банк выделил "Нафтогазу" кредит в начале отопительного сезона
ZN.UA
Руководство Всемирного банка одобрило предоставление НАК "Нафтогаз Украины" 500 миллионов долларов кредитных гарантий под закупку газа, сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Приветствую сегодняшнее решение Всемирного банка предоставить гарантии "Нафтогазу" на кредит размером в 500 миллионов долларов на закупку газа. Это позволит спокойно пройти отопительный сезоне", – написал глава Минфина на своей странице в Facebook вечером в вторник, 18 октября.

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Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" планирует привлечь $ 500 млн у  Всемирного банка, входящего в структуру Международного банка реконструкции и развития. Однако односторонние действия МЕРТ по смене устава "Нафтогаза" относительно переподчинения "Укртрансгаза" поставили под угрозу заключение кредитного соглашения с ВБ, а также рисковали нарушить условия по кредитному соглашению с ЕБРР.

По информации источников ZN.UA, из-за угрозы срыва $ 500-миллионного кредита от ВБ в ситуацию пришлось вмешаться президенту Петру Порошенко. Паосле этого Кабинет министров передал НАК "Нафтогаз Украины" из сферы управления Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) в свое управление.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нафтогаз Уктрансгаз Данилюк Минфин кредит
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