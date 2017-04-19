Всемирный банк будет трудоустраивать малообеспеченных безработных

Пилотный проект реализуют в Харьковской, Полтавской и Львовской областях.

Всемирный банк займется трудоустройством малообеспеченных украинцев colombiareports.co

Министерство социальной политики Украины при поддержке Всемирного банка начало пилотный проектполучателей государственной социальной помощи и внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщила пресс-служба Всемирного банка.

"Проект даст долговременным безработным возможность взять на себя ответственность за собственную судьбу и судьбы своих семей", - сказал директор Департамента государственной социальной помощи Министерства социальной политики Виталий Музыченко.

Пилотный проект "Рука помощи" будет реализовываться в трех областях Украины – Харьковской, Полтавской и Львовской. Предполагается активное использование механизмов льготного трудоустройства малообеспеченных, предоставление им временного трудоустройства через оплачиваемые общественные работы, а также предоставление беспроцентной возвратной финансовой помощи для начала собственного бизнеса.

Сообщается, что беспроцентная возвратная финансовая помощь для участников пилотного проекта будет предоставляться путем оплаты счетов на приобретение оборудования и материалов. Средний размер пособия для открытия бизнеса на время проведения эксперимента составит более 60 тыс грн. Государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение на реализацию пилотного проекта 20 млн грн.

По итогам реализации пилотного проекта, который завершится в 2018 году, будет разработан законопроект по распространению успешного опыта на всю территорию Украины.

В Украине в I квартале насчитывалось 605 тыс лиц трудоспособного возраста, которые имеют статус безработных, из них 295 тыс − мужчины.

Около 304 тыс семей получают государственную социальную помощь малообеспеченным, каждая третья семья имеет, как минимум, одно неработающее трудоспособное лицо. На выплату такого пособия в 2016 году государство потратило 10,7 млрд грн.

Количество внутренне перемещенных лиц, преимущественно из зоны проведения АТО, на начало 2017 года составила более 1,6 млн лиц (свыше 1,3 млн семей). Из них более1,1 млн семей обратились за назначением денежной помощи, более 1млн семей такую помощь назначено. Доля лиц трудоспособного возраста составляет около 28,1%, детей - 14,4%, пенсионеров и инвалидов - 56,4%.

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Сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2017 по сравнению с аналогичной датой прошлого года количество безработных уменьшилось на 16% до 429 тыс человек.