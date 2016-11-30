Впервые за месяц нефть поднялась выше $ 50 за баррель

Баррель нефти марки Brent вырос на бирже ICE на 6% в преддверии введения ограничений на добычу нефти.

Цены на нефть колеблются в ожидании новостей из ОПЕК Reuters

Мировые цены на нефть начали расти после сообщений о том, что на ближайшем саммитечлены нефтяного картеля могут вплотную приблизиться к принятию решения об ограничении добычи нефти.

На фоне оптимистических заявлений глав нефтяных ведомств Ирана и Саудовской Аравии стоимость барреля Brent на бирже ICE увеличилась почти на 6% менее чем за час, достигнув отметки ,15. Выше стоимость барреля Brent поднялась впервые с 28 октября 2016 года.

Сразу же после достижения пикового значения цена Brent пошла вниз на фоне заявления министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о том, что заморозка Россией добычи на текущем уровне ОПЕК не устроит.

К 12:45 по московскому времени стоимость барреля нефти на бирже ICE составляла ,6.

Ранее Министр нефти Ирана Бижан Зангане сообщал о готовности страны "заморозить" добычу нефти в начале 2017 года. Но в первую очередь ограничить добычу "черного золота" должны те страны, которые увеличивали ее, в то время как Иран находился под санкциями, считает политик.

В частности, во вторник, 29 ноября, Иран в письме ОПЕК заявил о том, что хочет, чтобы Саудовская Аравия снизила свой уровень добычи нефти на 1 миллион баррелей в день, пишет "Европейская правда".

Напомним, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.

В ожидании новостей из ОПЕК нефть незначительно падала и возрастала в цене в течение нескольких недель.

После длительных и напряженных согласований, министры стран ОПЕК собрались в Вене в среду, 30 ноября, чтобы снова попытаться договориться о сокращении добычи нефти.