Восстановления экономики России не происходит и не произойдет – глава Сбербанка

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Замедление падания российской экономики не решает проблем. Греф хочет роста на 5-6% в год.

Герман Греф не видит ни дна кризиса, ни его пика kp.ru

Глава крупнейшего госбанка РФ Сбербанка Герман Греф не видит восстановления российской экономики.

"Восстановления как такового, наверно, пока не происходит и не произойдет", - сказал он в интервью на телеканале "Россия 24".

При этом он Греф отметил, что по всем признакам происходит выход из рецессии. "В этом году падение ВВП будет значительно ниже, чем предсказывали подавляющее большинство экспертов. Мы считаем, что будет примерно минус 0,6%, что, в общем, очень неплохой результат", - добавил он.

"В следующем году мы считаем, что уже будет рост. Сейчас задача не в том, чтобы выйти на положительную траекторию роста около нуля, а задача в том, чтобы получить темпы роста в районе 5-6%", - сказал Греф.

Напомним, в середине 2015 года российские чиновники говорили о "дне кризиса", а в конце года президент РФ Владимир Путин начал употреблять новое выражение – "пик кризиса", о достижении которого он неоднократно информировал жителей России.

По официальным данным, ВВП России за первое полугодие 2016 года сократился на 0,9%. В 2015 году российская экономика сократилась на 3,7% при росте мирового ВВП примерно на 3%.