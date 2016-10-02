Volkswagen выплатит дилерам в США $ 1,2 млрд компенсации

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Концерн выкупит непроданные дизельные автомобили у дилеров и сохранит систему бонусов.

Volkswagen не будет продавать США дизельные автомобили 2016 и 2017 годов выпуска motrolix.com

Немецкий автопроизводитель Volkswagen в результате "дизельного скандала" выплатит всем своим дилерам в США возмещения на общую сумму 1,2 млрд долларов, передает Deutsche Welle

Всего у немецкой компании на американском рынке 650 дилеров. Средний размер компенсации составит 1,85 млн долларов. Это решение должен еще одобрить судья Чарльз Бреер. Следующее слушание в суде назначено на 18 октября.

После того, как в прошлом году разгорелся "дизельный скандал", дилеры в США не смогли продавать дизельные автомобили Volkswagen. Договоренность предусматривает, что концерн выкупит непроданные автомобили у дилеров и сохранит систему бонусов.

Еще один из пунктов договоренности – в США не будут продавать дизельные автомобили Volkswagen 2016 и 2017 годов выпуска. Их продажа была прекращена в конце 2015 года.

Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".