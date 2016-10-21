Volkswagen сократит расходы на 4 млрд долларов до 2020 года

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Сокращение расходов в 3,3 млрд долларов коснется заводов концерна в Германии.

Концерн вводит меры экономии для укрепления прибыльности бренда в будущем motrolix.com

Немецкий концерн Volkswagen планирует сократить расходы одноименного автомобильного бренда на 4 млрд долларов к концу 2020 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Сокращение расходов поможет VW повысить операционную маржу своего проблемного ключевого подразделения до 4% к 2020 г. с 2%, которые ожидаются в этом году. "Провал будущей договоренности (переговоры между профсоюзами и руководством компании – ред.) все еще возможен, поскольку нам все еще не хватает значимых обещаний от компании", — говорится в письме руководителей комитета профсоюзов сотрудникам в Германии.

Основное сокращение расходов — 3,3 млрд долларов, как ожидается, придется на заводы в Германии. Руководство концерна отмечает, что до принудительных увольнений не дойдет. А такие меры экономии VW вводит c целью укрепить прибыльность бренда в дальнейшем, а для инвестиций в новые технологии.

Напомним, инвесторы требуют в суде от Volkswagen более 8 млрд евро. Ранее Volkswagen AG заключил соглашение об урегулировании исков автовладельцев в США в связи с "дизельным скандалом", согласно которому компания выплатит более 14,7 млрд долларов.

Также сообщалось, что Volkswagen выплатит 5 тысяч евро каждому пострадавшему от "дизельного" скандала. Кроме выплаты компенсации, компания обязуется взять на себя расходы по переоборудованию автомобилей с незаконным программным обеспечением. В тех случаях, когда это технически невозможно, автоконцерн должен выкупить такие машины. Всего в Европе Volkswagen отозвал 11,5 млн автомобилей.

Подробнее читайте в лонгриде на ZN.UA – "Что хорошо для Volkswagen, плохо для Германии?".