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Военная прокуратура начала следствие против экс-руководителей "Укринбанка"

19 апреля в 12:33

Управляющих финучреждением подозревают в злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов.

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Военная прокуратура изучает деятельность экс-топов «Укринбанка»
Нацбанк Украины / Flickr
 Главная военная прокуратура проводит досудебное следствие против бывшего руководства "Укринбанка". Экс-руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты единого социального взноса, пишет LIGA.net со ссылкой на ведомство. 

Детали следствия пока не разглашаются.

Укринбанк входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановлений НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие финучреждения: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Софийский", "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал банк".

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"Укринбанк" был признан неплатежеспособным 24 декабря 2015 года. Основанием для этого стало нарушение банковских нормативов, в том числе норматива ликвидности.

Как сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева, долги обанкротившихся банков перед НБУ  составляют 45,2 млрд грн. 

По материалам: liga.net
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Тэги банк следствие военный неплатежеспособность прокуратура
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