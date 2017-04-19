Военная прокуратура начала следствие против экс-руководителей "Укринбанка"

Управляющих финучреждением подозревают в злоупотреблениях и уклонении от уплаты налогов.

Военная прокуратура изучает деятельность экс-топов «Укринбанка» Нацбанк Украины / Flickr Главная военная прокуратура проводит досудебное следствие против бывшего руководства "Укринбанка". Экс-руководство подозревают в злоупотреблении служебным положением и уклонении от уплаты единого социального взноса, пишет LIGA.net со ссылкой на ведомство.

Детали следствия пока не разглашаются.



Укринбанк входит в перечень банков, в отношении которых суды различных инстанций приняли решение об отмене постановлений НБУ об отнесении их к категории неплатежеспособных или отзыве банковской лицензии и ликвидации. В списке оказались такие финучреждения: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Софийский", "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал банк".

24 декабря 2015 года. Основанием для этого стало нарушение банковских нормативов, в том числе норматива ликвидности.

Как сообщила глава Национального банка Валерия Гонтарева, долги обанкротившихся банков перед НБУ составляют 45,2 млрд грн.