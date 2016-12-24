Во время переговоров по национализации Приватбанка из него активно вымывались средства

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С банковской карты Коломойского списали 28 млн грн.

За несколько дней до национализации "Привата" его ликвидность существенно сократилась УНИАН

В ходе переговорного процесса пос участием его ключового акционера Игоря Коломойского, из учреждения начали активно выводиться средства.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, в общем уменьшении клиентских средств очень значительная доля пришлась на операции юридических связанных лиц.

"По данным ZN.UA, за период с 16 по 19 декабря с.г. валютная ликвидность банка сократилась на 261 млн долл., а гривневая — на 729 млн. Причем существенное влияние на последнюю цифру оказал не так отток средств вкладчиков, как перечисление связанными лицами НЗФ и ЗФЗ на сумму 1,5 млрд грн. При этом из общего уменьшения клиентских средств на 6,4 млрд грн на долю юрлиц пришлось 5,69 млрд, из которых 4,35 млрд в НБУ относят на операции связанных лиц", - говорится в статье.

В то же время, отток средств со счетов физических лиц составил 723 млн грн.

"Отток по средствам физлиц, таким образом, составил 723 млн грн, из которых 28 млн были получены в кассе банка после списания с карточки И.Коломойского. Мелочь, а приятно?", - отмечает Сколотяный.

Автор указывает на то, что по внутренним счетам банка также началось активное движение.

"При практически неизменном объеме кредитного портфеля банком проводились значительные объемы реструктуризации, погашения задолженности и возобновления старых кредитов, негативно влиявших на качество активов. Есть подозрения о массовом выводе кредитных залогов", - пишет обозреватель.

По мнению Сколотяного, данные факты стали для правительства "последней каплей" толкнувшей его к решению о полной, а не частичной национализации.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".