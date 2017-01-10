Во время голосования за бюджет Рада случайно ликвидировала налоговую милицию – депутат

В течение ночи депутаты успели ликвидировать налоговую милицию, так и не создав финансовую полицию.

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Во время голосования за государственный бюджет на 2017 год депутаты по ошибке поддержали норму ои изъятии соотвествующего раздела из Налогового кодекса с 1 января, сообщила народный депутат от "Самопомочи", член парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова.

"Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, вероятность принятия которого этим составом Рады близка к нулю. То есть никогда. Так и голосовалось при этом условии. Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой милиции, а в переходных положениях, касающихся вступления в силу соответствующих нормам - номер изменить забыли", – написала политик на своей странице в Facebook вечером во вторник, 10 января.

Депутат уточнила, что речь идет о пункте 134 закона № 1797-VIII от 21 декабря 2016 года о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины, который звучит так: "134. Раздел XVIII-2 исключить ". Но в переходных положениях в качестве исключения ошибочно указан пункт 133 этого же законопроекта.

"Пункта 134 нет в списке исключений, нормы которых вступают в силу вместе с законом о создании службы финансовых расследований. Это означает, что сейчас нет правовых оснований для деятельности налоговой милиции, у нее нет законных прав и определенных законом полномочий... Де-юре, правовой статус налоговой милиции пока - "вне закона". Де-факто, она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производство не переданы, продолжает свою деятельность", – подытожила Острикова.

Напомним, правительственный законопроект, предусматривающий ликвидацию налоговой милиции и создание Службы финансовых расследований, был внесен в Верховную Раду в августе 2014 года, а уже в ноябре он был отозван.

В течение 2014-2015 годов экс-премьер Арсений Яценюк неоднократно анонсировал создание СФР и ликвидацию налоговой милиции, однако практических шагов за этим не последовало.

Действующий министр финансов Александр Данилюк в мае 2016 года пообещал ликвидировать налоговую милицию в течение нескольких месяцев.