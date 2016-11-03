Во Львовской области открыли новое газовое месторождение

На Колодницком месторождении в 2017 году добыча газа должна составлять 100 тысяч кубометров в сутки.

Месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию дебитом 10 тыс. кубометров в сутки krivenko / Depositphotos

В Стрыйском районе Львовской области открыто новое газовое месторождение "Колодницкое".

"Буквально несколько дней назад мы завершили бурение, были найдены новые залежи украинского газа. А это - большое счастье, это победа, это успех, это Божья удача и доказательство эффективности деятельности украинских энергетиков", - сказал президент Украины Петр Порошенко во время церемонии открытия.

По его словам, запуск украинской газодобычи является приоритетным среди задач Украины.

Сейчас месторождение введено в опытно-промышленную эксплуатацию дебитом 10 тыс. кубометров в сутки, до конца 2016 года планируется добывать уже 30 тыс. кубометров в сутки, а в 2017 году дебит газа должен составлять 100 тыс. кубометров газа в сутки.

Ранее Игорь Маскалевич для ZN.UA писал, что пять газовых месторождений "Укргаздобычи" (Яблоневское, Кобзовское, Семенцовское, Абазовское и Комишнянское) могут отдать в рамках соглашения о разделе продукции (СРП) либо Ахметову, либо Злочевскому.

Подробнее читайте в статье Игоря Маскалевича "Газодобыча: особенности национальной конверсии?" в выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".