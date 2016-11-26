Вмешательство президента лишь отсрочило комиссию Ощадбанка за платежки

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Ощадбанк умеет отстаивать собственные интересы и будет биться за свои прибыли до последнего.

Ощадбанк не отказывался от своей идеи взимать комиссии за платежки Андрей Пышний / Facebook

Государственный Ощадбанк не отказывался от своей идеи ввести дополнительную комиссию за коммунальные платежи, несмотря на незаконность подобных сборов, пишет в своей статье дляЛариса Дацюк.

Как напоминает автор, Ощадбанк планировал с 1 декабря брать 3 грн комиссии с тех, кто будет рассчитываться денежной наличностью и с помощью бумажных квитанций. Для киевлянина это вылилось бы, по меньшей мере, в 21 грн, ведь многим из них присылают по четыре базовых квитанции — за газ, комуслуги, горячую воду и отопление. А еще ведь есть телевидение, электроэнергия, телефон.

"Однако в последний момент с этой затеей что-то пошло не так, и произошел сбой. В ситуацию вмешался президент. Он прислал письмо главе правления Ощадбанка Андрею Пышному с требованием "безотлагательно пересмотреть принятое решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг и принять меры для отработки вопроса о его отмене", - говорится в статье.

Правление банка решило перенести срок введения в действие решения тарифного комитета о введении комиссии за прием коммунальных платежей, с целью отработки с соответствующими органами государственной власти механизма, который позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения (получателей субсидий)".

"На этом можно было бы поставить точку и успокоиться, если бы не последняя фраза главы государственного банка: "позволит оставить бесплатной оплату коммунальных услуг для наименее обеспеченных слоев населения (получателей субсидий)". А как насчет остальных граждан, которые пока не залезли в карман к государству и изо всех сил стараются своими силами сводить концы с концами?" – задается вопросом автор материала.

Но Ощадбанк умеет отстаивать собственные интересы. Как он бьется за свое, можно проследить на примере Киева, где у него 218 структурных подразделений, часть которых размещается в арендуемых помещениях. Недавно банк пришел к столичной власти с требованием предоставить скидку в 76 млн грн за аренду помещений, доведя сумму до 220 млн грн. Аргументы железобетонные: 90% всех операций приходится на прием коммунальных платежей, и ежемесячно 10 дней из 22 рабочих Ощадбанк работает исключительно на прием и обработку платежек, фактически не имея возможности осуществлять другие прибыльные операции.

Да и город уже помогал государственному банку. По словам председателя постоянной комиссии Киеврады по вопросам собственности Леонида Антоненко, с начала года этот арендатор получил скидок на общую сумму 143 млн грн, но хочет — еще почти на 76 млн грн, заключает автор.

Подробнее читайте в материале Ларисы Дацюк "Двойная комиссия за коммуналку" в свежем выпуске еженедельника "Зеркала недели. Украины".