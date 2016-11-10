Включение розничного акциза на нефтепродукты в базовую ставку увеличит бюджетные поступления приблизительно на 8 млрд грн в год – нефтетрейдеры

Данная мера может очистить рынок от недобросовестных игроков.

В результате нововведений центральный бюджет получит дополнительно ориентировочно 5,6 млрд грн Андрей Товстыженко, ZN.UA

Включение розничного акциза на нефтепродукты в базовую ставку на их импорт и производство увеличит бюджетные поступления приблитительно на 8 млрд грн в год, считают менеджеры компаний-нефтетрейдеров, принявшие участие в тематической пресс-конференции а агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

"Мы подсчитали: в результате нововведений центральный бюджет получит дополнительно ориентировочно 5,6 млрд грн поступлений от акцизного налога, ориентировочно 1-1,2 млрд грн поступлений по НДС. Местные бюджеты дополнительно получат ориентировочно 2 млрд грн", - сказал вице-президент ПАО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк.

Он подчеркнул, что включение розничного акциза на нефтепродукты в базовую ставку очистит рынок от недобросовестных игроков, поскольку сейчас они не платят розничный акциз, ставя легальных продавцов в неконкурентные условия.

"Уклонение от уплаты розничного акциза и других обязательных сборов привело к существенным ценовым разрывам, которыми пользуются нелегальные, "подзаборные" игроки. Мы видим, что только в Киеве более половины газовых модулей стоят с элементарными нарушениями всех норм и, скорее всего, не уплачивают в бюджет огромный объем налогов. За два-три года количество таких модулей достигло 450-500 только в столице … Полагаем, что эти изменения (включение розничного акциза в базовую ставку - ИФ) на 99% нивелирует теневой рынок", - отметил генеральный директор сети WOG Сергей Корецкий.

В свою очередь, совладелец сети КЛО Вячеслав Стешенко добавил, что изменение акцизного законодательства позволит увеличить поступления в бюджеты всех уровней и выбить почву из-под ног "черного" рынка.

"Неуплаченный розничный акциз, а это - 1,2 грн на литре, позволяет откупаться от кого-либо, закладывать на это любые бюджеты. Если мы уберем розничный акциз, то уберем мотивацию, фундамент, на котором стоят нелегальные торговцы", - сказал он.

Как отметили участники пресс-конференции, указанная инициатива технически полностью продумана. Розничный акциз должен быть включен в базовую ставку, а после уплаты автоматически (без участия человека) расщепляться на местные бюджеты (в соответствии с объемами розничной продажи в том или ином населенном пункте).

"Более того, инициатива согласована ГФС, АМКУ, профильным парламентским комитетом. Единственный, кто по непонятным причинам саботирует изменения, отказывается от дополнительных поступлений в бюджет, – это Министерство финансов. Логика таких действий непонятна", - резюмировал глава ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук.