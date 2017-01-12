Вкладчикам банка "Михайловский" приостановили выплаты

Выплаты обещают продолжить не позднее 20 января.

Вкладчикам банка "Михайловский" вновь не выплачивают депозиты Wikimapia.org

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) с 13 января приостанавливает выплаты вкладчикам банка " Михайловский " с целью дополнения общего реестра вкладчиков, имеющих право на возмещение, сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

По данным Фонда, выплаты будут возобновлены не позднее 20 января. На 1 января возмещение получили почти 24 тыс. вкладчиков банка на общую сумму 1,65 миллиарда гривень.

Напомним, 19 ноября вступил в силу закон о выплатах обманутым вкладчикам банков, который позволит вкладчикам банка "Михайловский" получить компенсацию потерянных средств от государства.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты дела подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.