Вице-президент ЕК Шевчович обсудит в Москве трехсторонние переговоры по транзиту газа – Порошенко

Украинская и европейская стороны подписали меморандум об энергетической солидарности.

Порошенко заявил, что Украина должна оставаться ключевым транзитером газа в ЕС Сайт президента Украины

Вице-президент Европейской комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шевчович обсудит в Москве начало трехсторонних (Украина, ЕС, РФ) переговоров о поставках газа, заявил президент Украины Петр Порошенко по итогам 18 саммита Украина-ЕС в Брюсселе 24 ноября.

По словам президента, документальным подтверждением укрепления энергетического партнерства между Украиной и ЕС стало подписание между главой Минэнерго Украины Игорем Насаликом и вице-президентом ЕК Марошом Шефчовичем Меморандума об энергетической солидарности.

"Мы договорились, что следующий визит в Москву вице-президента ЕК будет посвящен началу трехсторонних переговоров об энергетических поставках. Украина является надежным партнером ЕС в вопросе транзита газа и мы должны и дальше быть ключевым транзитером газа", – заявил он.

Ранее Петр Порошенко заявил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора об Энергетическом Сообществе.

Напомним, что Европейская Комиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициям Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза.