Вице-президент ЕК Шевчович обсудит в Москве трехсторонние переговоры по транзиту газа – Порошенко

Украинская и европейская стороны подписали меморандум об энергетической солидарности.
По словам президента, документальным подтверждением укрепления энергетического партнерства между Украиной и ЕС стало подписание между главой Минэнерго Украины Игорем Насаликом и вице-президентом ЕК Марошом Шефчовичем Меморандума об энергетической солидарности.
"Мы договорились, что следующий визит в Москву вице-президента ЕК будет посвящен началу трехсторонних переговоров об энергетических поставках. Украина является надежным партнером ЕС в вопросе транзита газа и мы должны и дальше быть ключевым транзитером газа", – заявил он.
Ранее Петр Порошенко заявил, что решение Европейской Комиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal не соответствует духу Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и договора об Энергетическом Сообществе.
Напомним, что Европейская Комиссия предоставила российскому концерну "Газпром" более широкий доступ к газопроводу OPAL, что позволит России прокачивать больше газа в Европу в обход Украины.
Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициям Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза.ZN.UA