Вице-канцлер Германии раскритиковал Deutsche Bank за жалобы на "спекулянтов" - Business Insider

По его словам, он больше переживает за работников банка.

Габриэль напомнил Deutsche Bank, почему у него появились финансовые проблемы. Facebook/Sigmar Gabriel

Крупнейший немецкий кредиторобвинил "спекулянтов" в том, что на прошлой неделе цена акций обвалилась до рекордно низкого уровня.

Как сообщает Business Insider, в ответ на это министр экономики и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль напомнил банку о том, почему у него самого сейчас возникли финансовые проблемы.

"Я не знаю, смеяться мне или плакать, когда банк, который превратил спекуляцию в бизнес-модель, теперь говорит, что стал жертвой спекулянтов", - сказал Габриэль в самолете по пути в Иран, куда он отправился вместе с делегацией немецкого бизнеса.

Он также добавил, что больше переживает за сотрудников немецкого кредитора. Издание отмечает, что проблемы Deutsche Bank имеют очень необычный вид на фоне того, как Берлин раньше ругал другие страны еврозоны за плохое управление экономикой.

Напомним, что акции Deutsche Bank опустились до 10,72 евро за одну. Это более чем на треть меньше, чем было в разгар мирового финансового кризиса.

Ранее издание The Economist писало, что Deutsche Bank не может себе позволить уплату крупного штрафа в США. В 2015 году он потерял 7,4 миллиарда долларов. Исполнительный директор Джон Крайан приостановил выплату дивидендов и сказал владельцам акций не ждать прибылей в 2016 году. После последнего обвала цены акций банка, он вышел на торги с четвертью бухгалтерской стоимости всех своих активов. На этой неделе Американская федеральная корпорации страхования депозитов опубликовала данные, которые свидетельствуют, что из 10 крупных банков в затруднении над Deutsche Bank нависла величайшая угроза.