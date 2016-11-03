Верховная Рада запретила частые проверки бизнеса

Контролирующие органы не смогут осуществлять внеплановые проверки.

Верховная Рада запретила внеплановые проверки бизнеса ЮРцентр

Верховная Рада после нескольких попыток приняла закон о либерализации системы государственного надзора в сфере хозяйственной деятельности. За проголосовали 232 народных депутата при минимально необходимых 226.

"Документ жестко ограничивает количество проверок бизнеса, в частности, контролирующие органы должны планировать все проверки в начале отчетного периода и не изменять этому плану, кроме некоторых исключений, и проводить проверки прозрачно, с соблюдением прав бизнеса, который проверяют", - заявил соавтора законопроекта, председатель комитета по промышленной политике Виктор Галасюк, сообщает "Радіо Свобода".

По мнению ряда депутатов, в законе есть "подводные камни", которые могут нивелировать позитивные моменты.

Со своей стороны, несколько депутатов, среди которых внефракционный Юрий Левченко, увидели опасные "подводные камни" в этом законопроекте.

"Из закона не исключили градостроительную деятельность… Может кому-то занесли чемоданчик с деньгами, чтобы МАФы и дальше могли развиваться и уничтожать наши города?" – заявил внефракционный депутат Юрий Левченко. По его словам, закон может нивелировать профильное законодательство по регулированию отдельных отраслей, в частности - строительной.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил. что парламент намерен рассмотреть ряд законопроектов, которые улучшат работу бизнеса.