Великобритания стала лидером по темпам роста ВВП в G7

Экономика США в 2016 году выросла на 1,6%, Германии - на 1,7%, Франции и Канады - на 1,3%, Италии и Японии - на 0,9%.

Экономика Великобритании в 2016 году выросла на 2% samot / Depositphotos

Экономика Великобритании по итогам 2016 года выросла на 2% и при этом оказался самым значительным среди стран "Большой семерки", несмотря на опасения, связанные с выходом Британии из Евросоюза.

Темпы роста замедлились по сравнению с 2,2% в 2015 году и совпали с прогнозом МВФ. Экономика США в 2016 году выросла на 1,6%, Германии - на 1,7%, Франции и Канады - на 1,3%, Италии и Японии - на 0,9%.

Подъем экономики был в значительной мере обусловлен улучшением ситуации в сфере услуг, на долю которой приходится 80% ВВП.

Эксперты с осторожностью оценивают перспективы британской экономики в 2017 году, отмечая, что ослабление фунта стерлингов в результате Brexit будет способствовать ускорению инфляции, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне потребительских расходов.

Опубликованные данные являются лишь первой из трех оценок динамики ВВП Великобритании и могут быть пересмотрены.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мей сообщила о намерении покинуть общий рынок ЕС, так как выход из ЕС без этого будет не полным. Такой вариант выхода может иметь ощутимые экономические последствия как для Великой Британии, так и для ЕС.