Великобритании придется заплатить Евросоюзу 20 млрд евро за Brexit – FT

Камнем преткновения в переговорах по Brexit могут стать вопросы платежных обязательствах на более чем 300 млрд евро.

Британские парламентарии-евроскептики не будут рады тому, что за Brexit придется платить pichetw / Depositphotos

При выходе Великобритании из ЕС стане придется выплатить порядка 20 млрд евро в связи с долгосрочными обязательствами страны по взносам в единый бюджет и другим отчислениям, пишет Financial Times

В связи с Brexit сторонам нужно будет решить вопросы касающееся платежных обязательствах на более чем 300 млрд евро, которые, могут стать одними из основных камней преткновения в рамках переговорах. Эти финансовые обязательства касаются как пенсионных выплат и многолетних контрактов, так и обещаний финансирования инфраструктурных проектов.

Британские парламентарии-евроскептики, скорее всего, будут крайне недовольны тем фактом, что за выход из ЕС нужно платить.

Как писало издание The Times, "жесткий" сценарий Brexit будет стоить Великобритании 82 млрд долларов в год.

Напомним, что сторонники так называемого Brexit победили в Великобритании по результатам референдума о сохранении членства страны в Евросоюзе. Так, за выход из ЕС проголосовали 51,9, тогда как за сохранение членства – 48,1%. При этом Шотландия, Северная Ирландия и Гибралтар проголосовали за то, чтобы оставаться в ЕС.

Премьер-министр Тереза Мэй заверила: Британия не будет начинать переговоры по Brexit в этом году. Ранее британский министр Лиам Фокс, отвечающий в новом правительстве за переговоры с ЕС о торговых соглашениях, назвал примерную дату Brexit – 1 января 2019 года.