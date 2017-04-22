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ВЭБ получил четыре предложения от потенциальных покупателей "Проминвестбанка"

22 апреля в 08:53

Возможные покупатели находятся в украинской и международной юрисдикции.

 

Проминвестбанк
Детали продажи "Промнвестбанка" станут известны в мае
finbalance.com.ua
Российский "Внешэкономбанк" уже получил и рассматривает четыре предложения от потенциальных покупателей своей дочерней структуры в Украине – "Проминвестбанка". Однако более конкретная информация о предстоящей сделке появится не ранее середины мая, сообщил глава ВЭБа Сергей Горьков, пишет РИА "Новости".

"Мы в финальной стадии, у нас три предложения, появилось еще одно, уже четыре. Все они находятся в международной или украинской юрисдикции. Так как на последнем этапе появились новые инвесторы, мы вынуждены немного доуточнять позицию. Наверно, уже к середине мая мы сможем что-то более конкретное сказать", — сказал он журналистам во время экономического форума в Красноярске.

Сообщается что ВЭБ планирует продать в первом полугодии 2017 года три дочерних банка — "Глобэкс", Связь-банк и украинский "Проминвестбанк". 

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Напомним, что ранее глава "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что скоро будет принято окончательное решение по сделке о продаже украинского "Проминвестбанка".  Возможный покупатель – группа ОТР.

После этого в венгерской банковской группе ОТР заявили, что находятся на предварительной стадии переговоров по покупке одного украинского актива, но это не украинская "дочка" российского "Внешэкономбанка" - "Проминвестбанк". 

Президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО  "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк".

 

По материалам: РИА Новости
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Тэги Украина покупка дочка экономика Проминвестбанк
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