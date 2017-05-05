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Варшавская биржа остановила обращение акций трех украинских холдингов

5 мая в 15:42

Торги ценными бумагами будут возобновлены после обнародования финотчетности.

фондовый рынок, рынок акций, биржа,
Украинские холдинги несвоевременно подают финотчетность
Коллаж ZN.UA
Варшавская фондовая биржа (WSE) с 4 мая приостановила обращение акций Milkiland N.V. (Нидерланды, холдинг молочной группы "Милкиленд"), KDM Shipping Public Ltd (Кипр, холдинговая украинского судоходного оператора ООО "Столичная судоходная компания") и Sadovaya Group S.A. (Люксембург, холдинг угольной компании "Садовая Групп").

Как сообщается на веб-сайте WSE, соответствующее решение принято правлением биржи 4 мая в связи с необнародованием компаниями финансовой отчетности за 2016 год.

Торги ценными бумагами будут возобновлены после обнародования компаниями финотчетности.

Ранее "Милкиленд" сообщал об отсрочке на месяц – до 31 мая, публикации финансового отчета за прошлый год в связи с необходимостью дополнительной оценки аудиторами недавно инициированного банкротства ОАО "Останкинский молочный комбинат" (РФ) и реструктуризацией задолженности российского подразделения компании.

По данным WSE, курс акций Milkiland по итогам торгов 2 мая вырос на 2,3% - до PLN2,22 за шт., курс акций KDM Shipping и Sadovaya Group не изменился и находился на отметке PLN2,22 за шт. и акции PLN2,22 за шт. PLN0,32 за шт. соответственно. 3 мая торги на бирже не проходили в связи с празднованием в Польше Дня Конституции.

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Напомним, что американский миллиардер и финансист Джордж Сорос прогнозирует неопределенность и колебания мировых фондовых рынков в связи с политикой избранного президента США Дональда Трампа.

По материалам: Интерфакс-Украина
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