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В зоне АТО за сутки ранены трое украинских военных

30 декабря в 13:12

Наиболее напряженной ситуация сохраняется на мариупольском направлении.

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Никто из украинских бойцов не погиб за сутки
Полк "Азов"/Facebook
В результате боевых действий в зоне АТО в течение минувших суток, 29 декабря, трое украинских военнослужащих получили ранения, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий никто из украинских военных не погиб, трое военнослужащих получили ранения", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Всего за сутки на луганском направлении зафиксировано 8 случаев нарушения режима прекращения огня, на донецком - 13 случаев нарушения режима прекращения огня, на мариупольском - 24 случая.

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Напомним, в среду 21 декабря, спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря. Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

Подробнее о ситуации в зоне АТО читайте в статье Юрия Бутусова "Светлодарск: сценарий будущей войны" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги АТО ранение военнослужащие военный террористы вооружение ВСУ
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