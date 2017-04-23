В законе о рынке электроэнергии отсутствует норма о начислении абонплаты за электросети – эксперт

Методику установления оплаты за присоединение к сети должна утверждать НКРЭКУ.
Об этом в своем материале для ZN.UA пишет глава Всеукраинской агенции инвестиций и устойчивого развития, эксперт группы "Реформа энергетического сектора" Реанимационного пакета реформ Юлия Усенко. Автор отмечает, что закон определяет общие принципы присоединения электроустановок к электросетям, которые базируются на прозрачности и недискриминационном доступе.
В законе также определяется объем услуг по присоединению к сетям.
"Порядок присоединения должен определяться кодексами систем распределения и системы передачи, т.е. вторичным законодательством. Этот порядок должен включать, в том числе, процедурные вопросы, условия присоединения, типовые формы договоров о присоединении. При соблюдении требований указанных кодексов операторы сетей не имеют права отказать потребителю в присоединении", – отмечает эксперт.
Усенко указывает, что методику установления оплаты за присоединение должна утверждать НКРЭКУ. С ее точки зрения, регулятор должен учитывать реальные затраты на присоединение, а также стимулировать присоединение к свободным, уже существующим точкам присоединения.
"Прямая норма о начислении так называемой абонентской платы за электросети в тексте закона отсутствует. Но она может появиться, опять же, в регуляторных актах, разработанных регулятором", – заключает специалист.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О рынке электрической энергии Украины". В поддержку документа проголосовали 277 депутатов.
Подробнее о сильных и слабых сторонах нового закона "О рынке электрической энергии Украины" читайте в материале Юлии Усенко "Что нам даст и что отнимет закон о рынке электроэнергии" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA