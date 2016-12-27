В январе суд рассмотрит апелляцию "Газпрома" на штраф от АМКУ

Компания отказывается выплачивать штраф и пеню за злоупотребление монопольным положением на рынке.

Суд рассмотрит жалобу "Газпрома" на решение о взыскании многомиллионного штрафа cms.met.police.uk

назначил рассмотрение апелляционной жалобы российского регулятора "Газпром" о взыскании штрафа и пени в размере 172 млрд гривень на 18 января, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "Українські новини".

В информационной справке суда "Українським новинам" сообщили о том, что рассмотрение жалобы российской компании на решение Киевского хозяйственного суда о взыскании с "Газпрома" штрафа и пени в пользу Антимонопольного комитета Украины назначено на 9:40 18 января.

Рассматривать апелляционную жалобу будет коллегия судей под председательством Каролины Тарасенко.

АМКУ оштрафовал российскую компанию "Газпром" на 85,966 млрд гривень за злоупотребление регулятором монопольным положением на рынке транзита газа 22 января этого года.

Уведомление о необходимости уплаты штрафа было направлено "Газпрому" 4 марта. В соответствии с данным уведомлением, компания должна была оплатить штраф до 4 мая 2016 года.

"Газпром" подал иск в Хозяйственный суд Киева 12 апреля. В нем компания просила признать недействительным предыдущее решение АМКУ (о взыскании 85,966 млрд гривень), но иск не был принят судом к рассмотрению. Компания пыталась обжаловать решение суда о возврате иска без рассмотрения, однако суды высших инстанций признали данное решение законным.

Осенью этого года АМКУ подал иск в Хозяйственный суд Киева о принудительном взыскании штрафа и пени.

Пеня для "Газпрома" рассчитывалась в размере 1,5% от размеров долга за каждый день просрочки (около 1,289 млрд гривень в день). По закону размер пени не может превышать размер штрафа. В связи с этим АМКУ подал иск о взыскании 85,966 млрд гривень штрафа и 85,966 млрд гривень пени.

Напомним, "Газпром" обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с апелляционной жалобой на решение Киевского хозяйственного суда 16 декабря этого года. Хозяйственный суд Киева обязал российскую компанию выплатить Антимонопольному комитету штраф и начисленную пеню в размере 172 млрд гривень.

Ранее "Газпром" "крайне удивился" штрафу от АМКУ и пообещал защищаться всеми доступными правовыми способами. Российский монополист назвал "давлением" решение Украины о применении штрафа.