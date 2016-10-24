В Украину в августе завезли рекордное количество легковых автомобилей за 2,5 года

Доля в импорте б/у автомобилей выросла с 5% до 23%.

Импорт подержанных автомобилей вырос. prosport-ru.tsn.ua

В Украину в августе 2016 г. завезли 7,8 тыс легковых автомобилей, что является рекордом за последние 30 месяцев, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Общая таможенная стоимость ввезенных автомобилей составила 129,6 млн. долл. Средняя таможенная стоимость снизилась на 4,4 тыс долл, составив 16,5 тыс долл. По данным ассоциации, это связано с ростом в июле с 5% до 23% доли в импорте автомобилей, бывших в эксплуатации.

Более половины (54%) импорта легковых авто – поставки из Европы, менее трети – из Азии, 8% - из Северной Америки, 4% - страны СНГ. Всего за 8 месяцев 2016 г. было импортировано 48,8 тыс. легковых автомобилей на 860 млн. долл., что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной маркой в августе была Toyota (678 шт.) Продажи данной марки выросли на 31% по сравнению с августом 2015 г. По итогам 2015 г. рынок легковых автомобилей сократился вдвое – до 46,6 тыс шт.

Напомним, что 31 мая Верховная Рада одобрила закон о временном снижении ставок акцизного сбора на бывшие в употреблении легковые автомобили. Проект №3251 во втором чтении и целом поддержали 226 народных депутатов. Согласно принятому закону, ставки акцизного сбора снижаются на период до 31 декабря 2018 года. При этом нормы закона не касаются автомобилей из страны, признанной агрессором (Российской Федерации). Как писало ZN.UA, в Украине до этого акциз на б/у автомобили был в 22 раза выше, чем на новые.