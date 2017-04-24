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В Украину будет поставляться 5 тысяч тонн туркменского ДТ ежемесячно

24 апреля в 13:42

На сегодняшний день его стоимость 19 грн/л.

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В Украину поставили туркменское дизтопливо
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Компания "Оранж Ойл" поставила первую партию дизтоплива туркменского производства в порт Очаков Николаевской области (около 2 500 т). Об этом сообщили в компании, пишет OilNews.

Всего планируется импорт 5–7 тыс тонн ресурса ежемесячно в период работы Волго-Донского судоходного канала.

Топливо везется напрямую с НПЗ Туркменбаши по Волгодону и через Азовское море в украинские порты.

"Мы будем поставлять около 5 тыс тонн ДТ весь период навигации Волгодона – до ноября. Топливо будет переваливаться в портах Очакова, Измаила, Херсона, Николаева. Также планируем поднимать его до Днепра", – рассказал директор компании Роман Румянцев. 

Ресурс будет реализовываться автомобильными партиями в южных регионах. На 24 апреля его цена установлена на уровне 19 грн/л.

"Оранж Ойл" – оператор оптового рынка нефтепродуктов. Специализируется на поставках топлив водным транспортом в малые порты Одесской, Николаевской, Херсонской области и в город Днепр. По данным "Консалтинговой группы "А-95", в 2016 году компания поставила в украинские порты 30 тыс тонн ДТ и 5,1 тыс тонн бензинов.

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Напомним, как писалидля ZN.UA Сергей Куюн и Евгений Мочалов,морские порты страны не играют большой роли в обеспечении рынка нефтепродуктами, но имеют стратегическое значение. Обычно поставки по воде проигрывают по цене сухопутным, но именно они спасают рынок, когда на северных и восточных границах начинаются проблемы.

Подробнее о поставках топлива водным транспортом читайте в статье "Дремлющий бронепоезд".

По материалам: OilNews
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Тэги поставка порт топливо бензин
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