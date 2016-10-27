В украинских коньяках будет больше отечественного спирта

Новые правила призваны стимулировать развитие виноградарства в Украине, отмечают в Минагрополитики.

Украинский коньяк станет по-настоящему украинским

Коньячные заводы с 1 января 2017 года должны выпускать продукцию с минимальным содержанием отечественного спирта 15%, об этом говорится в новых правилах производства и хранения коньяков, разработанных Минагрополитики, сообщает пресс-служба ведомства.

На протяжении 10 лет минимальное содержание отечественного спирта в украинских коньяках должно вырасти с 15% до 85%. По мнению чиновников, это должно потеснить импортеров, поскольку сейчас две трети украинского коньяка производится из импортного спирта.

"Таким образом, мы поддерживаем национального товаропроизводителя. От этого выиграют в первую очередь те хозяйственники, которые имеют свои виноградники", - отметил министр аграрной политики Тарас Кутовой на своей странице в Facebook.

По данным министерства, Украина из-за захвата Крыма потеряла 30% площадей виноградников, дефицит коньячных спиртов составляет несколько миллионов декалитров. Всего в Украине насчитывается около 1,5 тыс хозяйств, которые культивируют виноград. Для покрытия дефицита нужно увеличить площади под виноградники на 20 тыс. га, что требует инвестиций на сумму более 12 млрд грн.

На сегодня в Украине действует 13 лицензий на производство коньяка. Производство в 2015 году составило 2,96 млн дал.

Напомним, что в начале октября президент подписал закон, призванный стимулировать производство вина в Украине. Изменениями, в частности, украинских виноделов избавили от необходимости платить полмиллиона гривен за лицензию для того, чтобы начать продажу своей продукции.