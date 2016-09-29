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В Украине выявили 300 неизвестных ранее государственных предприятий

29 сентября в 18:18

Наиболее значимы для экономики Украины сто крупнейших госпредприятий. Есть и существующие на бумаге.

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Около 300 госпредприятий до сих пор скрывались от бдительного взора чиновников
ZN.UA
Министерство экономического развития и торговли во время аудита выявило около 300 неизвестных ранее государственных предприятий, сообщила заместитель министра Юлия Ковалив.

"Хочу сказать, что сейчас (насчитывается) уже почти 3800 госпредприятий, поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал", - сказала Ковалив на пресс-конференции.

Она добавила, что с прошлого года в Министерстве экономического развития и торговли начали обзор 100 крупнейших государственных компаний и определили, что на эти предприятия приходится около 80% активов, которыми владеет государство в государственном секторе.

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По данным опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы в целом выступают против приватизации государственных предприятий. Отвечая на вопрос о судьбе оставшихся в госсобственности 4 тысяч предприятий, 49% респондентов ответили, что они должны оставаться государственными компаниями, еще 30% согласны продать только часть из них, но большинство оставить в госсобственности, 12% согласны продать большинство остатков госсобственности, а 1% готовы продать все госимущество.

По материалам: Укринформ
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Тэги государство предприятие экономика
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