В Украине выявили 300 неизвестных ранее государственных предприятий

Наиболее значимы для экономики Украины сто крупнейших госпредприятий. Есть и существующие на бумаге.

Около 300 госпредприятий до сих пор скрывались от бдительного взора чиновников ZN.UA

Министерство экономического развития и торговли во время аудита выявило около 300 неизвестных ранее государственных предприятий , сообщила заместитель министра Юлия Ковалив.

"Хочу сказать, что сейчас (насчитывается) уже почти 3800 госпредприятий, поскольку сейчас Министерство экономики завершает полный аудит государственных предприятий, и в результате этого аудита мы нашли еще 300 государственных компаний, о которых никто не знал", - сказала Ковалив на пресс-конференции.

Она добавила, что с прошлого года в Министерстве экономического развития и торговли начали обзор 100 крупнейших государственных компаний и определили, что на эти предприятия приходится около 80% активов, которыми владеет государство в государственном секторе.

По данным опроса социологической группы "Рейтинг", украинцы в целом выступают против приватизации государственных предприятий. Отвечая на вопрос о судьбе оставшихся в госсобственности 4 тысяч предприятий, 49% респондентов ответили, что они должны оставаться государственными компаниями, еще 30% согласны продать только часть из них, но большинство оставить в госсобственности, 12% согласны продать большинство остатков госсобственности, а 1% готовы продать все госимущество.