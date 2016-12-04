В Украине существует ряд механизмов преодоления моратория на продажу земли – эксперт

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Землевладельцы нашли несколько законных и полузаконных способов продавать и покупать землю.

Украинские пашни покупаются и продаются, несмотря на запрет mriya.net

Несмотря на мораторий, земли сельскохозяйственного назначения в Украине могут приобретаться и передаваться от одного субъекта к иному, констатирует кандидат юридических наук, научный сотрудник Института государства и права им. В. Корецкого Александр Поливодский.

Тезисы выступления юриста на круглом столе в Торгово-промышленной палате, посвященном созданию в Украине земельного рынка, представил в своем материале для ZN.UA Владимир Чопенко.

Как отмечает Поливодский, со времен принятия действующего Земельного кодекса Украины, земельное законодательство неоднократно менялось. Рада утвердила более 20 земельных законов, каждый из которых направлен на решение какой-либо земельной проблемы. В их исполнение разработаны и введены множество подзаконных нормативных актов.

По словам эксперта, закон, в частности, обеспечивает право продавать и покупать земли личного крестьянского хазяйства, если они получены вследствие приватизации.

Помимо этого, статья 14 закона Украины "О фермерском хозяйстве", прямо предусматривает право фермеров продавать свою землю.

Достаточно популярным в Украине стал и "не совсем честный" механизм фактической продажи земли, по которому владелец земельного участка отказывается от права собственности на него, а когда земля переходит в коммунальную собственность, ее получает тот, кто "случайно" подал в тот же момент заявление на приватизацию.

6 сентября президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду снять мораторий на продажу земли. "Отсутствие права на свободную куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения, безусловно, сдерживает инвестиции в аграрную сферу, нарушает права крестьян, занижает, между прочим, аренду, вынимая из их кармана последние копейки. Это - аксиоматически, - заявил Порошенко.

Как пишет в своей статье для ZN.UA первый замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк, экспертной рабочей группой, сформированной при Госгеокадастре, предложен концепт запуска рынка земли в Украине в несколько этапов.

Подробнее о перспективах развития рынка сельскохозяйственных земель а в Украине читайте в материале Владимира Чопенко "Земля. Дубль №… Мотор!" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".