В Украине подорожали бензин и дизтопливо

Повысились цены на все виды автомобильного топлива.

Бензин стал еще дороже Андрей Товстыженко, ZN.UA

Крупные сети автозаправочных станций в Украине повысили розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

Так, 30 – 31 января цены на заправках сетей ОККО и WOG выросли на 50 коп/л, - до 25,99 грн за литр А-92; 26,99 грн/л (А-95); 27,99 грн/л (А-95+) и 23,99 грн/л (дизтопливо), пишет OilNews со ссылкой на информацию "Консалтинговой группы А-95"

Цена бензинов всех марок на 50 коп/л выросла в сети "Азовнефтепродукт плюс". На 10-35 коп./л подорожало топливо в сетях "Фактор", "Катрал" и "Татнефть".

Эти изменения привели к росту средних розничных цен. Так, бензины А-92 (23,65 грн/л) и А-95 (24,40 грн/л) выросли на 12 коп/л. На 13 коп/л подорожали премиальные марки "пятого" (25,40 грн/л). Стоимость ДТ выросла на 12 коп/л., до 21,01.

Кроме того, в период с 27 по 30 января сеть группы "Приват", которой подконтрольны АЗС "Авиас", ANP, "Укрнафта", "Мавекс" и др., повысила стоимость всех топлив на 50 коп/л.

Как сообщалось, ранее так называемый розничный акциз на топливо, ставший причиной резкого ухода рынка нефтепродуктов "в тень", был ликвидирован в рамках процесса утверждения Госбюджета на 2017 год.

Подробнее о ключевых изменениях в нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов за минувший год читайте в статье Аллы Еременко, Сергея Куюна и Геннадия Кобаля "Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".