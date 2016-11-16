В Украине обанкротился еще один банк

За последние годы в Украине прекратили работу более 80 банков. В НБУ говорят, что они не были банками в обычном смысле слова.

Гонтарева продолжает банкротить банки fttc.com.ua

(НБУ) признал неплатежеспособным Артем-банк, сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

"Временная администрация действует со вчерашнего дня – 15 ноября", – сказала она на пресс-конференции в Киеве.

Согласно материалам Нацбанка, проблемы с обслуживанием кредитного портфеля Артем-Банка в размере 385 млн грн, который на 80% был неработающим, привели к потере его ликвидности с начала ноября. В результате банк не смог выполнять обязательства перед клиентами.

Артем-банк (Киев) занимал на конец сентября 2016 года 69-е место по размеру активов (528,84 млн грн) среди 101 украинского банка.

В октябре глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что большинство ликвидированных за период ее работы банков уже не имели активов.

"Не сожалейте о 82 банках, которые мы вывели с рынка, как бы больно это не было. Потому что эти банки, к сожалению, не были банками. Из них 20 занимались просто отмыванием денег, в остальных банках просто не было совершенно никаких активов, потому что у их вкладчиков просто эти активы украли", – сказала руководитель НБУ.