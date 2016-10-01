﻿В Украине наболее богатые 10% налогоплательщиков обеспечивают всего 20% общей суммы поступлений

В США самые богатые обеспечивают 70,5% налоговых поступления с населения.
Об этом пишет в своей статье для ZN.UA директор Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАН Украины Элла Либанова.
Наболее богатые 10% налогоплательщиков в Украине обеспечивают 20,2% общей суммы поступлений с населения, а в США — 70,5. Однако самая яркая разница во вкладе 1% наиболее зажиточных: в Украине вклад этой категории составляет 4,4% от общих поступлений, а в США — 36,7 (следует еще вспомнить, что в США представители верхней центили получают 35% общих доходов, а в Украине — 39).
По мнению Либановой, причин такой разницы много, но главными представляются большее распространение уклонения от уплаты налогов в Украине и отсутствие реально прогрессивной шкалы налогообложения.
Напомним, по данным Государственной фискальной службы, теневые зарплаты в Украине выплачивают около 60% предпринимателей.
Подробнее о социальном расслоении украинского общества читайе в статье Эллы Либановой "Украина: глубина неравенства" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA