В Украине на сегодня около 800 тысяч "спящих" ФЛП — Розенко

По словам Розенко, закрытие "спящих" ФЛП не повлияет на безработицу и экономические показатели Украины.

В Кабмине насчитали около 800 тысяч "спящих" ФЛП

В Украине зарегистрировано около 800 тысяч неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По информации министерства социальной политики, в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс. То есть, мы видим, что не все закрываются. Но такая тенденция будет еще месяц-два", - сказал он, передает УНН.

Розенко подчеркнул, что закрытие "спящих" ФЛП не повлияет ни на безработицу, ни на экономические показатели Украины.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп будут платить единый социальный взнос на сумму 704 гривень в месяц, даже если не получили прибыль.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФЛП".