Топ Новости
<
>

В Украине на сегодня около 800 тысяч "спящих" ФЛП — Розенко

11 января в 13:52

По словам Розенко, закрытие "спящих" ФЛП не повлияет на безработицу и экономические показатели Украины.

малый бизнес
В Кабмине насчитали около 800 тысяч "спящих" ФЛП

В Украине зарегистрировано около 800 тысяч неактивных физических лиц-предпринимателей (ФЛП), рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

"По информации министерства социальной политики, в целом таких "спящих" ФЛП около 800 тыс. То есть, мы видим, что не все закрываются. Но такая тенденция будет еще месяц-два", - сказал он, передает УНН.

Розенко подчеркнул, что закрытие "спящих" ФЛП не повлияет ни на безработицу, ни на экономические показатели Украины.

Читайте также: Стратегия Кабмина по поддержке предпринимателей не соответствует их реальным потребностям – мнение

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Согласно закону, с 1 января физические лица-предприниматели второй и третьей групп  будут платить единый социальный взнос на сумму 704 гривень в месяц, даже если не получили прибыль.

Принятие закона привело к массовому закрытию так называемых "спящих ФЛП".

По материалам: УНН
Читайте также
Тэги Украина ФЛП Розенко экономика
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Последние новости