В Украине на миллион настоящих банкнот приходится 2,8 поддельных

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Самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты номиналом 500, 50, 100 и 200 гривень.

На миллион настоящих банкнот приходится всего 2,8 поддельных Нацбанк Украины/Facebook

В 2016 году в обороте наличной гривны в Украине на 1 миллион штук настоящих банкнот приходилось 2,8 штук поддельных, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Среди поддельных банкнот наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовались банкноты номиналом 500, 50, 100 и 200 гривень.

Как правило, поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.

Кроме того, согласно данным регулятора, по состоянию на 1 января 2017 года в наличном обращении страны находилось 341,1 миллиард гривень, в том числе банкнот – на сумму 339 миллиардов гривень (2,98 миллиардов штук) и монет - на 2 миллиарда гривень (12,7 миллиардов штук).

Общее количество банкнот на одного украинца составило 70 штук, а разменных монет - 285 штук.

За прошлый год из обращения изъято около 820 миллионов штук изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

Напомним, что в конце 2016 года в Киеве участились случаи краж крупных сумм валюты с использованием фальшивых обменных пунктов. Злоумышленники арендовали офисы, оформляли их как пункты обмена валют, давали объявления и ждали клиентов с большой суммой.

По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 миллардов грн. На каждого украинца приходилось 65 банкнот и 281 монета.